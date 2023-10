VEILLEUX, Catherine



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 7 septembre 2023, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée madame Catherine Veilleux, épouse de feu Victor Provençal, fille de feu Dominique Veilleux et de feu Bernadette Latulippe. Elle demeurait à Lac-Etchemin et autrefois à Sainte-Rose-de-Watford. La famille recevra les condoléances à la salle,le vendredi 13 octobre en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial sous la direction de:Elle laisse dans le deuil outre ses enfants : Mario (Louise Dion), Jeannot (Thérèse Carrier), Dany (Martine Ferland) et Isabelle (Ghislain Ferland); ses petits-enfants : Christopher (Stéphanie) et Alexandre (Kerby), Olivier (Julie) et Jennifer (Michael), Philippe (Myriam) et Yannick (Jade), Justin (Laurie) et Érika (Alexis) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Edouard et Simone, William et Ethan, Xavier et Félix, Rafaël, Mathis et Léo, Liana. Elle était la soeur de : feu Hélène (feu Félix Baillargeon), feu Raymond (feu Jeanne Poulin), Jean-Marie (Rollande Brousseau), Maxime (Marie-Paule Veilleux), Charles-Auguste (Rachel Bédard), André (Micheline Mercier), Rachel (Gaétan Goulet), feu Marie-Thérèse, Réginald (Ginette Bégin), Rose-Edith (Kenneth McCaughey), Sr Céline et Jeanne-Mance (Nicol Laplante). Elle était la belle-soeur de Doris (feu Raymond Fortier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la famille tiennent à remercier sincèrement tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont pris soin de leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Sainte-Rose-de-Watford.