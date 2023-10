GUENETTE, Aline



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 septembre 2023, à l'âge de 91 ans 8 mois est décédée entourée de l'amour et de la bienveillance de ses enfants, dame Aline Guenette, épouse de feu Yvon Gagné, fille de feu dame Antoinette Savard et de feu monsieur Roméo Guenette. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 11h30 à 13h30 et serontLes cendres seront déposées au cimetière de Val Bélair à une date ultérieure, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Jocelyne (Jean-Gilles Jobin), Anne (Jacques Desharnais), Alain (Johanne Lirette), France et Daniel (Sylvie Goulet), ses petits-enfants : Jean-Sébastien (Valéry Depinte) et Christian Côté (Valérie Bédard) et leur père Jean-Yves Côté, Karine (Jean-François Castonguay) et Etienne Jobin (Marie-Christine Beaulac), Andréanne (Vincent Lelièvre) et Gabrielle Gagné (Maxime Lemieux), Maxime (Jessie Audet) et Samuel Bernard (Patricia Dupuis) et leur père Stéphane Bernard, et de coeur Maude et Gabriel Fortier et leurs conjoints. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants : Willem, Lauréane, Flora, James, Alice, Philip, Alexis, Lukas, Rémy et Estelle, son frère Jean-Paul Guenette (Céline Bussières), son beau-frère Georges Gagné (Christiane Boivin) ainsi que plusieurs neveux, nièces et filleuls, parents et amis. Elle est allée rejoindre outre son bien-aimé Yvon, sa soeur (Noëlla) et son frère (Lucien) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagné. La famille tient à remercier les Résidences Ste-Geneviève pour leurs bons soins et dévouement (2004-2022), Le Manoir de la Rivière (2022-2023) ainsi que le personnel soignant en soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Épilepsie Section de Québec, 5000 3e Avenue O Bureau 203, Québec (QC) G1H 7J1.