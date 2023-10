HOUDE, Laurent



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 21 août 2023, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Laurent Houde, conjoint de madame Denise Leblond. Il était le fils de feu Oscar Houde et de feu Cécile Gosselin. Il demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule samedi 14 octobre 2023 à compter de 13h00, suivi d'une liturgie de la Parole au même endroit à 14h00. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière d'Armagh. Monsieur Houde est allé rejoindre ses frères et soeurs : Jean-Marie, Yvan, Louisette et Louise. Il laisse dans le deuil sa conjointe : Denise, ses soeurs : Lucienne et Ghislaine (Roch Girard). De la famille Leblond, il était le beau-frère de : feu Guy (Claudette Boutin), Claude (Monique Lemelin), feu Denis, Monique sscm, feu Fernand et feu Gilbert ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement ses amis chasseurs. Un merci spécial aux ambulanciers et au personnel de l'unité des soins de l'urgence de l'hôpital de Montmagny. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, CP 460 Succ L, Toronto (Ontario) M4P 9Z9. Des formulaires seront disponibles sur place. Monsieur Houde a été confié pour crémation à la :