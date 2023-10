ROY, Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entourés de l'amour de ses enfants, dans la paix et la sérénité, est décédé, le 7 octobre 2023, à l'âge de 99 ans et 6 mois, monsieur Émile Roy. Il est allé rejoindre son épouse feu Yvonne Guillemette. Il était le fils de feu Auguste Roy et Marie-Anna Labbé. Il demeurait à St-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h à 14h45.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Marie (Murielle Bizier), Françoise (Rosaire Lacasse), Denise (Fernand Girard), Louise (Réal Vermette), Claire (Michel Lemelin), Lucille (feu Marc Lapierre), Pierre (Bernardin Desrosiers) et Danielle (Kenneth Lapierre) ; ses petits-enfants : François et Mélissa Lacasse, Lyne, France Benoît et Marie-Claude Girard, Christian et Andrée-Anne Vermette, Patricia et Julie Lemelin, Bruno, Karine et Nadia Lapierre, Anne-Sophie, Pier-Olivier, Anthony et feu Vincent Roy ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère feu Rose-Hélène (feu Auguste Lemelin), feu Albert (feu Rollande Roy), feu Eveline (feu Clovis Lemieux), feu Lionel (Reine Laquerre), feu Réal (Véronique Larochelle), feu Jean-Paul (Juliette Labrecque), feu Marie-Anne (feu Georges Labrecque), Clarisse (feu Henri Labrecque), Rollande (Jean-Paul Labrecque), feu Lucien (feu Antoinette Laflamme) et feu Léandre (Pierrette Bilodeau). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Guillemette, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial à tout le personnel de la résidence Vivre en harmonie (Marie Robert) de St-Raphaël ainsi qu'au personnel l'Hôtel-Dieu de Lévis. Sous la direction de la Maison Funéraire :