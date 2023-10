LESIEUR, Gaétan



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 2 octobre 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Gaétan Lesieur, conjoint de madame Janick Lévesque, fils de feu dame Aline Collins et de feu monsieur Fernand Lesieur. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Janick; ses enfants : Mylèna Forest-Lesieur (Kévin Lemoine), Pierre-Hugues Forest-Lesieur et la mère de ceux-ci Josée Forest, son ex belle-soeur Johanne Forest; ses frères : Denis (Line Biron) et Claude; le fils de sa conjointe Olivier Beaudoin (Catherine Lebel) et ses fils Louis-Philippe et Raphaël; ainsi que sa belle-soeur Mylène Lévesque (Stéphane Shink), ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour leur bienveillance.