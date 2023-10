MORIN, Jacques



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Morin, époux en premières noces de feu madame Hélène Rousseau et en secondes noces de madame Yvette Dumas. Il était le fils de feu monsieur Aristide Morin et de feu madame Marie-Louise Beaudoin. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Morin laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Martin (feu Daniel), Mario (Audrey Simard) ainsi que ses deux petites-filles Geneviève et Ariane; les enfants de son épouse: Marie-Claude, Jocelyn, Michèle (Serge Deraiche) et René ainsi que la petite-fille Laurie (Stéphane Maheux) et les arrière-petits-enfants Emylia et Sunny de son épouse. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeur de la famille Dumas: feu Raymond (Ginette Doyon), Lise Savard, Lisette (Jules Lacasse), Géraldine (Gérard Bertnachez), Gérard (Ginette Rainville), André (Lucie Rainville) feu Alphonse (Liliane Gauvin) et Jean (Monique Vachon) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rousseau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du département de neurologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel du département de cardiologie de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9h30 sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant des dons à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus, département de neurologie) https://fondationduchudequebec.org/ ou la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (département de cardiologie) https://fondation-iucpq.org/