PICARD, Valère



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 septembre 2023, à l'âge de 78 ans est décédé monsieur Valère Picard, époux de madame Angèle Bernier. Fils de feu dame Béatrice Pelletier et de feu monsieur Henri Picard, il demeurait à Sainte-Félicité, comté de l'Islet. Il était le père de: Chantal et de feu Dany. Il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Béchir et Wassim. Il était le frère de: Solange (Charles Gagnon), Rémi (Rita Gamache), Gérald (Johanne Dubé), Hilaire (Marie-France Dubé), Médéric (Lucie Brochu). De la famille Bernier, il était le beau-frère de: Daniel (Marjolaine Leblanc), Bernadette (Pierre Fortin), Lise (Mario Bélanger), Mario, Suzanne (Henriot Beaudet), Conrad (Marie-Claude Miville Bernier), Francis (Nancy Blanchet). Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Michelle Boulanger, à Marie-Claude inf. et toute l'équipe soignante du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les soins très attentionnés. Notre reconnaissance également au personnel du CLSC de Saint-Pamphile pour leur accueil et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.où les membres de la famille vous y accueilleront à compter de 12h. La déposition des cendres suivra au cimetière paroissial de Sainte-Félicité.