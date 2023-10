BÉGIN, Marc



Au CHSLD Pavillon Bellevue, le 14 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Marc Bégin. Il demeurait à Lévis. Il était le fils de feu Paul Bégin et de feu Rosanne Lessard. Il laisse dans le deuil son épouse, Suzanne Létourneau; ses enfants : Sylvie (Régis Doiron), Lynda (Martin Chabot), Mario (Sabrina Rhéaume) et Daniel (Manon Landry); ses petits-enfants : Samuel et Laurence Bolduc, Laurie et Félix Chabot, Sarah et Jade Bégin et Annie-Pier et Amélie Bégin; ses arrière-petits-enfants : Jacob et Elliot Bolduc; ses frères et sœurs : feu Luc, feu Reine, feu Claude, feu Jean (Hélène Fournier), Hélène, feu Pierre, Claire (Donald Gagnon) et Carmen; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau : feu Yolande (Maurice Chabot), feu Clément (feu Lise Caron), Laval (Marie-Thérèse Tremblay), feu Gilles, feu Hélène, Simon (Lise Fleury), Raymonde, Denis (Éliette Doyon), Aline (André Ouellet), Claude (Dorothée Bernier) et feu Luc; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel du Pavillon Bellevue pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/ La famille vous accueillera auà compter de 14 h.