BERGERON, Carmen



Au CHUL, le 1er octobre 2023, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Carmen Bergeron, épouse de monsieur Raymond Tremblay, fille de feu madame Ledie Dassylva et de feu monsieur Raoul Bergeron. Elle demeurait à Québec., où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Violaine), Hélène (Alain) et Marie-Josée (Martin); ses petits-enfants : Sarah, Valérie, Emmanuelle et Frédéric; ses frères et soeurs : Ghislaine, Brigitte, Lise et Joachim; ses beaux-parents feu Joseph-Georges et feu Jeannette ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre feu Victorin, feu Georgette, feu Madeleine, feu Claire. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC Limoilou (travailleuse sociale, TRP, nutritionniste, ergothérapeute, infirmières), le personnel de la résidence pour personnes âgées RPA Le St-Patrick, Dr Pierre Diamond et le personnel du CHUL en soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe ou un don à la Fondation du CHU - CHUL de Québec, adresse : 1825 boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.chudequebec.ca/dons-et-benevolat.aspx.