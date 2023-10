RACINE, Claude



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 26 août 2023, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Claude Racine, époux de feu madame Jeannette Chamberland, fils de feu madame Marguerite Hamel et de feu monsieur Tancrède Racine. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Shokouh Tavakoli), Louise et Martin (Line Ringuet); ses petits-enfants Stéphanie et Victoria; ses frères et soeurs Liliane (feu Roméo Villeneuve), Lucille (feu Yves Plante) et André. Il était le frère de feu Ghislaine (feu Gustave Lavoie). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami.e.s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille invite aussi parents et ami.e.s qui ne peuvent être présents à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur le bouton VISIONNER LA CÉRÉMONIE. Ses enfants tiennent à remercier le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les soins exceptionnels prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada pour la recherche.