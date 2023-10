Conflit Israël-Hamas: 7 vedettes d’Hollywood qui partagent des messages de paix sur les réseaux sociaux

Alors que le conflit israélo-palestinien fait rage en ce moment au Proche-Orient, plusieurs vedettes d’Hollywood se font un devoir de partager des messages de paix sur leurs plateformes et leurs réseaux sociaux. En voici 7 qui ont retenu notre attention.

Reese Witherspoon

«En tant que mère, j’ai de la difficulté à trouver les mots pour exprimer mon désespoir et mon indignation face aux meurtres brutaux et aux kidnappings des Juifs en Israël depuis quelques jours», écrit l’actrice qui dit prier pour les familles qui sont aux prises avec cette horreur indescriptible chaque jour. «Je prie pour que le meilleur de l’humanité puisse prévaloir», poursuit la comédienne qui partagera avec ses abonnés plus d’informations de secours et d’aide provenant de sources fiables sous peu.

Getty Images via AFP

Amy Schumer

L’humoriste américaine juive de 42 ans Amy Schumer multiplie les longs messages de désespoir et de paix, dont plusieurs sont adressés aux politiciens américains. Ce sont pour la plupart des partages de textes, de citations, de photos, de vidéos et d’histoires horribles qui semblent fortement résonner en elle.

Photo AFP

Noah Schnapp

Le jeune acteur juif américain de la série Stranger Things a rédigé un long texte exprimant toute la peur qu’il ressent en ce moment. «Je veux, comme d’autres, la paix, autant pour les Palestiniens que les Israéliens. Arrêtons de devoir choisir un côté. À la place, nous devons reconnaître que nous sommes tous du côté du combat contre le terrorisme. Choisissons l’humanité face à la violence», écrit le comédien de 19 ans, qui a reçu plusieurs messages haineux après avoir publié la photo d’une jeune femme tuée au festival de musique Nova près de la frontière Gaza-Israël. Il déplore aussi le silence sur les réseaux sociaux des gens qui «aiment généralement sauter sur les causes à la mode». Son texte a été «aimé» par de nombreuses célébrités, dont tous les membres de la famille de Julia Haart, les vedettes de la série Netflix Ma vie peu orthodoxe.

AFP

Emma Heming Willis

La comédienne et femme de Bruce Willis a prouvé que parfois, le plus court des messages peut être l’un des plus éloquents. «Vous n’avez pas à être juifs. Vous n’avez pas à être Israélien. Vous n’avez qu’à être humain. Pour vous soucier, pour aimer, pour prendre position.»

Pacific Press/LightRocket via Ge

Linda Evangelista

La mannequin Eva Evangelista s’est adressée à ses abonnés en confiant avoir le cœur brisé pour tous les enfants. «Quand je pense à tous ces enfants qui sont morts, qui attendent de mourir et qui vont mourir, je ne peux plus respirer», écrit-elle. «Je condamne le meurtre de TOUS les enfants», ajoute la Canadienne de 58 ans, qui estime que les enfants sont les victimes ultimes de la guerre. «Et qu’ils l’ont toujours été.»

AFP

Ian Somerhalder et The Rock

L’interprète de Damon Salvatore de la série Journal d’un vampire a repartagé un message de Dwayne «The Rock» Johnson. Celui-ci dit «avoir le cœur brisé, être fâché et être écœuré par les meurtres brutaux et les kidnappings» qui font rage au Proche-Orient. L’acteur de 51 ans condamne «les actes de terrorisme comme ceux-ci, qui ne sont jamais justifiés.» «Je prie pour la compassion et la résolution. Je prie pour toutes les vies innocentes», écrit-il.

AFP

À voir aussi :