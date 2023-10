LEBLANC PARENT, Lucille



Au CHSLD Fargy de Beauport, le 3 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée mme Lucille Leblanc Parent, épouse de feu monsieur André Parent. Née à Saint-Pamphile le 11 février 1937, elle était la fille de feu dame Rose-Anna Leclerc et de feu monsieur Agilas Leblanc. Madame demeurait à Beauport, Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances à :à compter de 14h00,Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium de La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Yves Pichette), Michel, France (Mario Dubuc), Manon (Ghislain Lemay); ses petits-enfants : Steven Vallières (Catherine Renaud), Roxanne Vallières (Guillaume Badeau) et ses cinq arrière-petites-filles ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle était également la soeur et belle-soeur de Aline Leblanc, Carmel Parent (Monique Mercier) tous décédés. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel du 4e étage du CHSLD Fargy pour les bons soins, leur soutien, leur compassion et leur disponibilité. Vos témoignages et sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO : https://fondationcervo.com/donner/comment-donner/