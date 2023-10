PAQUET, Robert



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 20 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Robert Paquet, époux de dame Jeannette Lachance. Il était le fils de feu monsieur Lauréat Paquet et de feu dame Maria Paré. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité deux heures avant la cérémonie, soit de 12h00 à 14h00. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannette, ses enfants, gendres et belles-filles : Christiane (Raynald Blouin), Marjolaine (André Laplante), Christian (Céline Picard), Dany (Linda Couillard), Richard, Yan (Véronique Boutet) ; ses petits-enfants : Francis Blouin (Christine), Katty Laplante (Frédéric), Jérôme Paquet, Mathis Paquet (Alyson); ses arrière-petits-enfants : Isaac, Anthony, Thomas et Léa-Jade ; son frère et sa soeur : Louise (feu Lorenzo Fortier), Lucien (feu Lucette Lachance) et il était le frère de feu Thérèse (feu Raymond Drouin) et feu Denis (feu Marguerite Giguère) ; son beau-frère et belles-soeurs de la famille Lachance : Marguerite, Noëlla (Jean Massicotte) et il était le beau-frère de feu Rita (feu Gérald Boudreault), feu Annette, feu Yvonne, feu Laurent et feu Adrien. Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour toute l'attention portée et la grande qualité des soins prodigués envers Robert. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.