BÉLANGER, Rachelle



Au CHUL de Québec, le 20 septembre 2023, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée madame Rachelle Bélanger. Elle était l'épouse de feu Clément Leclerc, fille de feu Zite Morin et de feu Herménégilde Bélanger. Autrefois de Saint-Damase-des-Aulnaies, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Clémence (Dominic), Denis (Sylvie) et Michelle (Normand); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses nièces et neveux, ses cousines et cousins, de même que de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel du département de gériatrie au CHUL de Québec pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org.