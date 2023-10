ROBERGE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gilles Roberge, époux de Huguette Desbiens, fils de feu Roland Roberge et feu Rose-Anna Roy. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Clément Girard), Robert (Carole Mathieu); ses frères et sa sœur : Claude (Denise Dussault), Yvan, Yvon (Henriette Vaillancourt), Denise (André Duclos), feu Jacques, Guy (Danielle Fortier); sa belle-sœur Adrienne Desbiens (feu Patrice St-Amant), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux Dre Émilie Boucher et Dre Frédérique Bissonnette ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.