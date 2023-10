FISET, Jacques



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 4 octobre 2023, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jacques Fiset, époux de feu Ginette Gauvin, fils de feu madame Géraldine Blondeau et de feu monsieur Robert Fiset. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 14 octobre 2023, de 9 h à 12 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lili-Marion Gauvin Fiset (Paul-Émile Boulet), Mili-Anne Gauvin Fiset (Tom Grenier), Fanni-Eve Gauvin Fiset (Frederik Gagné) et Gabriel Gauvin Fiset (Jessica Charette); ses petits-enfants : Justine Boulet, Médéric Boulet, Blanche Boulet, Samuel Grenier, Amélie-Rose Grenier, Mathéo Gauvin Fiset et Livia Gauvin Fiset; ses frères et soeurs : Suzanne Fiset (Réjean Déziel), Huguette Fiset (Jacques Simard), Alain Fiset, Gertrude Fiset, Claude Fiset (Hélène Grünert), Danielle Fiset (Marie Moisan), France Fiset (Carol Dubé) et Gisèle Fiset (Germain Émond), ainsi que d'innombrables proches et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Ginette Gauvin : Don in memoriam - Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. https://www.centraide-quebec.com/. Des formulaires seront disponibles sur place.