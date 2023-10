MERCIER, Sébastien



À la Durantaye, le 2 octobre 2023, à l'âge de 40 ans, est décédé monsieur Sébastien Mercier, époux de madame Dominique Dubé. Il était le fils de monsieur Michel Mercier et de madame Jeannette Boutin. Il demeurait à Saint-Charles de Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 12h00 à 13h50.L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Dominique Dubé, ses enfants : Julie et Patrick Mercier; ses parents : Michel Mercier et Jeannette Boutin; sa soeur Caroline (Nicolas Fortier) et leurs enfants Étienne et Alexis; sa belle-mère madame Aline Bilodeau (Jacques Girard); sa belle-soeur Marie-Claude Dubé (Kevin Rodrigue) et leur fille Brittany. Il laisse également dans le deuil son filleul, Loïc Mercier ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire aussi par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire en santé mentale de Québec: https://fondationcervo.com. La direction des funérailles a été confiée à la