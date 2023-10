Charlotte (née Poulin) DESHARNAIS





C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Charlotte Poulin Desharnais, fille de feu monsieur Alphonse Poulin et de feu dame Claudia Houde. Elle s'est éteinte entourée d'amour et de tendresse à l'hôpital du St-Sacrement, le 3 octobre 2023, à l'âge de 92 ans. Elle est allée rejoindre son époux feu monsieur Fernand Desharnais, de qui elle s'ennuyait tant.La famille vous accueillera auPour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au :Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, ses amours, Denis (Paule) et Lyne (Denis); ses quatre petites-filles qu'elle chérissait tant : Claudia (Pierre-Luc), Mélanie (David), Marika (Antoine) et Roxane (Olivier); ses deux arrière-petits-enfants dont elle était si fière : Victoria et William; de même que sa fidèle compagne Monique Bélanger.Elle laisse également dans le deuil ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Roger (feu Blanche-Aimé Houle), feu Patrice (feu Rita Simard), Lorraine (Maurice Vigneault), Richard (Marielle Deschamps), Régis (Colette Deschênes), feu Romain (Claudette Lessard); feu Paul et Octave Desharnais (feu Yolande Ouellet), de même que ses neveux et nièces qui l'appelaient affectueusement " Ma Tante ", autres parents et ami(e)s dont ceux de la Floride.Les clients de DESHARNAIS PNEUS ET MÉCANIQUE de même que tout le personnel du GROUPE DESHARNAIS se souviendront de sa bonne humeur, de son sens de l'humour et de sa vivacité d'esprit. Elle manquera à tous ceux qui ont eu le bonheur de la côtoyer.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294,ou encore à la Fondation Maurice Tanguay, 50 rue du Marché-Champlain, Québec (QC) G1K 4H3, tél. : 418-627-5527,