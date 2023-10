VOISELLE HURON, Gisèle (Titite)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er octobre 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée dame Gisèle Voiselle, épouse de feu monsieur Alphonse Huron. Elle était la fille de feu dame Bernadette Desroches et de feu monsieur Alphonse Voiselle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Hélène, feu Marlène, Richard (Sylvie Larochelle), Linda (feu Réjean Daniel, André Carette), Sylvie et Sylvia (Chantal Ouellet); ses petits-enfants : Michael et Andréanne; ses frères : feu René (feu Yolande Berthiaume), Robert (feu Lise Dubé), Claude (feu Dorothée Dubé) et Gaétan (Micheline Guay); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Alice (feu Clément de Grandmont), feu Adrienne (feu Victor Bouchard), feu Fernand (feu Marie Fortier) et feu Donat (feu Jeanne-d'Arc Thériault) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses deux grandes amies : Louise Drouin et Alice Doiron. La famille désire remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur gentillesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca