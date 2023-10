CARRIER, Thérèse Morency



Au Centre Paul-Gilbert, le 26 septembre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Thérèse Morency, épouse de feu André Carrier. Elle était la fille de feu Joseph Morency et de feu Yvonne Boisjoli et demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Line Beaulieu), Hélène (Gilles Ross) et Claude Carrier; son filleul Mario Vézina ainsi que plusieurs autres parents, cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Des remerciements s'adressent aux employés de CHSLD Paul-Gilbert pour leur chaleur humaine, la grande qualité des soins et leur dévouement. La famille recevra les condoléances au complexe :de 13 h à 15 h.à la chapelle du complexe.