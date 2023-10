GAGNÉ, Guy



À l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac, le 21 septembre 2023, est décédé à l'âge de 81 ans et 2 mois M. Guy Gagné; fils de feu Mme Rita Poulin et de feu M. Albert-Henri Gagné. Il demeurait à Pohénégamook (Quartier Sully), Témiscouata., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Raymond (Michelle Lavoie), Jeannine (Julien Robichaud), Céline (feu Lionel Rousseau). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Gagné et Poulin ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la