De BEAUMONT, Jean-Paul



Au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 10 septembre 2023, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Paul De Beaumont, époux de feu dame Noëlla Pagé, fils de feu monsieur Paul-Henri De Beaumont et de feu dame Marie-Jeanne Ampleman. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à laà compter de 14hL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur De Beaumont laisse dans le deuil sa demi-soeur : Francine (Deny Blouin); ses belles-soeurs : Fernande Pagé (feu Jean-Paul Leduc) et Agathe Petitclerc Lépine (feu Guy Pagé). Il est allé rejoindre son épouse, ses parents, sa soeur et son frère décédé(e)s : Colette (Raynald Therrien), André (Théodora Blanchette); ses belles-soeurs et beaux-frères décédé(e)s de la famille Pagé : Gaétane (Eugène Paquin), Rolande (Normand Gamache), Yvette (Gérard Tessier), Denise et Marcel. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement de Saint-Casimir pour les soins professionnels et bienveillants qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira inc, 1820, Rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine (Québec), J0H 1S0 https://www.mira.ca/fr/faire-un-don. Des formulaires seront disponibles sur place.