GAGNON, Hélène Pagé



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 15 septembre 2023, à l'âge de 72 ans et 2 mois, est décédée madame Hélène Pagé, épouse de monsieur Mario Gagnon, fille de feu madame Claire Plante et de feu monsieur Marcel Pagé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à partir de 12h30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux Mario Gagnon; ses enfants : Jean François Gagnon (Annie Barbeau), Véronique Gagnon (Pierre Luc Savard) et Nicolas Gagnon (Nathalie Bouchard); ses petits-enfants : Émile Savard, Justine Savard et Pierre Olivier Gagnon; ses soeurs : Lucie Pagé et Céline Pagé; ses beaux-frères et belles-soeurs : Yves Gagnon, Johanne Gagnon (Yves David), Louise Gagnon (Louis Malo) et Carole Gagnon (François Rochette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements particulier au département de pneumologie/oncologie et à l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.