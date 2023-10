BOISVERT, Jean-Marie



À l'Hôpital Laval, le 6 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Boisvert, ami de cœur de madame Johanne Labrecque. Il était le fils de feu Armand Boisvert et de feu Lodya Dubé. Il demeurait à Lévis. Outre Johanne, il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Michel Martel), René (Mélanie Piché), Jean (Marie-Hélène Gauthier) et Nathalie (Jean-Pierre Breton); la mère de ses enfants : Denise Boivin (Jean-Claude Soucy); ses petits-enfants : Rosalie et Marianne Martel, Valérie et Olivier Boisvert, Isabel et Katherine Boisvert, Sophie, Julie et Vincent Morin ainsi que leur conjoint(e); les enfants de Johanne : Anne-Marie Roy (Jean-François Clouston), Louis-Vincent Roy (Catherine Lirette) et ses petits-enfants : Elizabeth Harvey, Andy Harvey et Raphaël Clouston. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur : Denis, Michel (Hélène Charrette) et Louise; les membres de la famille Labrecque, ses neveux et nièces, autres parents, ami(e)s et voisins. À la place de fleurs, la famille aimerait un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, plus précisément en cardiologie pour le fond de chirurgie cardiaque. La famille vous accueillera au complexele vendredi 20 octobre 2023 à 11h. Une cérémonie suivra à 13h à la chapelle du complexe.