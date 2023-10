BOUTIN, Raymond



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 28 septembre 2023 à l'âge de 91 ans, est décédé notre père bien-aimé, Monsieur Raymond Boutin, époux de feu Madame Cécile Arsenault. Il était le fils de feu M. Georges Boutin et de feu dame Éléonard Guérard. Originaire de St-Gervais, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses filles : Johanne, Carole, Jocelyne; ses petits-enfants : François Gosselin (Mélissa), Hughes La Vigne (Julie), Dominic Gosselin (Jennifer), Laurence La Vigne (David), Geneviève Gosselin; ses arrière-petits-enfants Nolan, Béatrice, Leo, Alice, Emeric et Eva; ses frères et soeurs: feu Normand (feu Irène Lavictoire), feu Georges-Henri (feu Florence Roussel), feu Adrien (Colette Paré), Cécile (feu Raynald Arsenault), feu Gérard (Aline Fortier), Gilles (Françoise Gingras), Donald (Marie-Paule Laflamme), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Arsenault: Évangéline (feu Gérard Côté), Raymond (Rachel Gonthier), feu Magella (feu Rachel Lemieux), Gemma (feu Émile Tanguay, Louis Ferland), Clovis (Louise Labonté), Madeleine (Roland Bélanger), Louise (Louis-Georges Tanguay), Gilles (Lucette Isabelle), Paul-Émile (Céline Proulx) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'accueil St-Joseph, plus particulièrement Jérôme, pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Parkinson Région Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera à la:à compter de 8h30.