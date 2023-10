THOMASSIN, Émilien



À son domicile, le 6 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Émilien Thomassin, époux de madame Ginette Lafrance, fils de feu madame Simone Gravel et de feu monsieur Aldéric Thomassin. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Ginette; ses enfants : Sébastien (Myriam Radou) et Dominic (Mylène Boucher); ses petits-enfants : Félix, Raphaël, Charles-Olivier et Émile; ses frères et sœurs : feu Irénée (Lucette Tremblay), feu Paul, Georges-Henri (feu Janine Alexandre), feu Marielle, Pierre (Alberte Cayer), Denis (Lucie Vigneault), Jeannine (Denis Royer) et Gérard (Gaétane Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs : Diane, Jean, Micheline et Louise Lafrance (Guy Villeneuve), ainsi que plusieurs neveux, nièce, cousins, cousines et ami(e)s. Merci à toute l'équipe de soins palliatifs du CLSC Beauport ainsi qu'au personnel du département d'oncologie de l'hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Oeuvres Jean Lafrance inc., Téléphone : 418- 681-3883, Site web : www.lesoeuvresjeanlafrance.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.