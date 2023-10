PETITCLERC, Renée



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 25 septembre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Renée Petitclerc, fille de feu madame Aline Lefebvre et de feu monsieur Damien Petitclerc. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h 30,Madame Petitclerc laisse dans le deuil ses enfants : Nancy Béland (Philippe Drolet) et Keven Jackson Petitclerc (Sandra Drouin); ses petits-enfants : Anthony et Jérémy; son frère Michel (Hélène Gingras); sa tante Marina Lefebvre Richard; ses neveux : Etienne et Louis Petitclerc ainsi que tous les membres de la famille Jackson, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Ginette Lamothe. Remerciements à tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, (Québec), H1N 1C1, www.poumonquebec.ca