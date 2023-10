DROLET, Denise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Denise Drolet, survenu à Québec le 27 août 2023 à l'âge de 84 ans, fille de feu Irène Boulanger et de feu Charles Auguste Drolet et l'épouse de feu Michel Langlais. Elle était la conjointe de monsieur Réal Bélanger. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 9h, à(Le stationnement est gratuit au Solstice sur les plaines,1350 rue des Jardins-Mérici.) Outre son conjoint monsieur Réal Bélanger, madame Drolet laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Maude Vézina), Serge (Josée Lachance) et Marie-Josée (Mario Flibotte); ses petits-enfants : Audrey Langlais (Philippe Bélanger), Samantha Langlais (Benoit Bernier-Bouchard), Michel Langlais (Kim Michaud), Émylie Langlais (Martin Bourquard), Jade Langlais, Gabriel Langlais et Dany Flibotte (Karolane Renauld); ses arrière-petits-enfants; ses soeurs : Guyslaine (Marcel Julien), Nicole (Marcel Morissette) et feu Jocelyne (André Raymond); les enfants de son conjoint : Raynald (Hélène Courtemanche), Nancy (Stéphane Dubé) et Mario (Isabelle Ratthé); les petits-enfants de son conjoint : Alexandre (Anaïs Pelletier), Mélodie, Vincent, Jonathan (Elodie Grenier), Joanie (Richard Hamel), Molly et Virginie; les enfants de Josée Lachance : Mélanie, Richard, Marie-Êve et Marie-Soleil; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Bélanger et de la famille Langlais ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (Coeur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspxNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.