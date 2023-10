SIMARD, Jean-René



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 septembre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean-René Simard, conjoint de dame Danielle Larouche. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Danielle; ses filles : Isabelle (Richard Desrosiers) et Mélanie (Tony Leduc); ses petits-enfants : Mikaël Malenfant, Etienne et Guillaume Leduc; les enfants de sa conjointe : Isabelle Fiset, Christian-Alexandre Fiset (Richard Letellier); sa petite-fille : Lory Bélanger. Il laisse également dans le deuil sa soeur, ses frères et sa belle-soeur : Pierrette (feu Guy Lefebvre), André (feu Louise Morin), Gaston (Lise Morin); la mère de ses filles Diane Duchesne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Larouche : feu Claude (Dany Cormier), feu Dyane, Richard (Johanne Ruel), Yves (Louise Papillon), Yvon, Michèle (Gaétan Ferland), Jean-Paul (Diane Morin), Nancy (François Lachance), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org