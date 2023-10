Aide alimentaire à Québec: «Ça fait deux ans que je veux rencontrer monsieur le maire», déplore le DG de La Bouchée généreuse

Le directeur général de La Bouchée généreuse, qui offre une aide alimentaire à plus de 1000 citoyens par semaine à Limoilou, lance un appel à l’aide pour doter l’organisme de nouveaux locaux et s’étonne de ne pas avoir rencontré encore le maire Bruno Marchand.

«[Ça] fait deux ans que je veux rencontrer monsieur le maire. Il n’est jamais là. Il y a beaucoup d’ouvrage, ça, on le sait. [...] Ici, c’est la plus grosse banque alimentaire des démunis à la ville de Québec alors moi, [de] rencontrer le maire, ce serait un grand privilège», a affirmé Pierre Gravel, jeudi.

Le directeur s’exprimait aux côtés du chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, Claude Villeneuve, lors d’un point de presse pour demander à la Ville et au gouvernement de venir en aide à La Bouchée généreuse, dont les locaux sont désuets.

En réponse à une question, M. Gravel a reconnu qu’il craint qu’on tienne son organisme «pour acquis».

«S’ils [ne] nous prendraient [sic] pas pour acquis, le maire serait ici. Il dirait: “Pierre, qu’est-ce qu’il faut qu’il se passe? Qu’est-ce qu’on peut faire pour t’aider?”» a-t-il lancé.

«On s’en va dans le mur»

Il souligne tout de même avoir été rencontré par l’équipe du maire Marchand ainsi que par le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

C’est que les besoins ont explosé en quelques années. Le nombre de paniers distribués chaque semaine par son organisme est passé de 400 avant la pandémie, à plus de 1000.

Les bénévoles sont de plus en plus à l’étroit, s’alarme M. Gravel. «On s’en va dans le mur, là. On ne peut plus continuer. Il y a deux semaines, on a eu 1100 personnes», souligne-t-il.

Son rêve «le plus fou» serait de détruire l’immeuble actuel pour en construire un nouveau, plus grand et de quatre étages, en utilisant un stationnement adjacent qui appartient à la Ville. Il chiffre le projet à 7 M$.

On attend les résultats de tests des sols pour vérifier s’ils pourraient être contaminés, ajoute-t-il.

Local recherché

Selon Claude Villeneuve, il faudra relocaliser temporairement La Bouchée généreuse quel que soit le scénario retenu. Il suggère donc de trouver un local vide appartenant à la Ville, comme à ExpoCité, ou de faire appel à des joueurs du privé, par exemple des propriétaires de mails en requalification.

«La Bouchée généreuse fait pour nous autres, pour l’ensemble de la collectivité, un travail essentiel. Je pense qu’il faut que le maire se mêle du dossier. Il faut qu’on utilise toute l’influence qu’on a pour être capable de leur trouver une place», demande-t-il.

Il n’avait pas été possible d’obtenir une réaction du cabinet du maire au moment d’écrire ces lignes. Ce dernier est présentement en mission en Europe.