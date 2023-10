La moitié des infirmières quittent la profession avant l’âge de 35 ans

Près de la moitié des infirmières québécoises jettent l’éponge avant l’âge de 35 ans et préfèrent quitter la profession en raison de conditions de travail difficiles, selon une étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM).

• À lire aussi: Les infirmières voteront sur une possible grève les 24 et 25 octobre

Ainsi, sur 100 infirmières qui ont été formées, 44 d’entre elles se seront réorientées avant leurs 35 ans de 2016 à 2021, a expliqué Emmanuelle Faubert, économiste à l’IEDM et auteure du rapport publié jeudi.

Il s’agit d’une augmentation par rapport à la période de 2011 à 2015, lorsqu’on évaluait que 37 infirmières sur 100 quittaient le métier avant cet âge.

D’après l’économiste, les conditions de travail plus difficiles que doivent endurer ces jeunes professionnelles en comparaison de leurs collègues plus âgées sont un facteur déterminant de leur abandon.

«Les départs en masse des jeunes infirmières sont symptomatiques de la manière dont nous les traitons, particulièrement en début de carrière», a-t-elle souligné.

Écoutez l'édito de Yasmine Abdelfadel diffusé chaque jour en direct 13 h 30 via QUB radio :

Selon un autre sondage réalisé auprès de professionnelles de soins membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), 71% des infirmières qui envisagent de quitter la profession indiquaient la surcharge de travail comme cause principale et 58% mentionnaient les salaires.

«Il s’agit d’une situation préoccupante, dans la mesure où de plus en plus d’infirmières approchent de la retraite et que nous semblons incapables de maintenir un nombre suffisant de nouvelles infirmières dans le système», a insisté Mme Faubert.

Le Québec compte 10,5 infirmières pour chaque tranche de 1000 habitants, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne des pays du G7.

En 2021, le ministre de la Santé Christian Dubé prévoyait qu’il manquerait 28 000 infirmières d’ici 2026 dans la province.