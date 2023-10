TREMBLAY, Jean-Marc



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 26 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Tremblay, conjoint de madame Colette Fournier. Il était le fils de feu monsieur Albert Tremblay et de feu madame Yvonne Thibault. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel C. (Ann Ross), Marie-Josée (Bernard Fiset), Nathalie (Robert) et Jean (Nathalie Poirier); ses petits-enfants: Frédérique Clément (Claude-Olivier Fagnant), Raphaël Clément (Martine), Étienne Latendresse-Tremblay, Renaud, Charlotte Latendresse-Tremblay et Émile; ses arrière-petits-enfants : Samuelle, Tristan et Jeanne; ses frères et sœurs : Gisèle (feu Jacques Guilmette), Carmel (feu Pierre Boucher), Louise (Léandre Fournier), Monique (Wayne Rourke), feu Claudette, Claude (feu Françoise Bédard) et Marie-Thérèse (Laval Létourneau), ainsi que la mère de ses enfants, feu Marguerite Michaud; les enfants de sa conjointe : Gaston Paré (Johanne Bélanger), Joan Paré (Neilson Demers), Régis Paré, Mireille Paré (Claude Lapointe); ses petits-enfants : Mélanie, René, Rémy, Kate, Paméla, Loïc, Jade et Marie-Christine. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier : feu Sœur Olivette r.j.m., feu Julien (Lauriette Dion), feu Jacquelin (feu Marie-Paule Audet), Léandre (Louise Tremblay), feu Noël (feu Pierrette Leclerc), feu Pierrette (feu Marcel Lemieux), Claude (Louise Roy) et Nicole (Léandre Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie énormément tout le personnel du 3eB du CHSLD Chanoine-Audet pour les merveilleux soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/ La famille vous accueillera auà compter de 14h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 14 octobre à 17h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".