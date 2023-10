VERREAULT, Lise



Entourée des siens, à l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée paisiblement madame Lise Verreault, épouse de feu monsieur Paul Gagnon, fille de feu monsieur Louis-Philippe Verreault et de feu dame Jeanne d'Arc Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil ses filles : Marie-Josée (Gaétan Voyer) et Hélène (Rémy Gendron); ses petits-enfants : Frédéric, Catherine, William et Elizabeth; sa sœur adorée Nicole (Jean-Louis Lachance); sa belle-sœur Marguerite Gagnon (feu Guy Turgeon); ses neveux et nièces qu'elle considérait comme ses enfants : Daniel et Manon Lachance, Lucie et Michel Turgeon; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise et particulièrement à son médecin de famille le Dr. Nathalie J. Morin qui a su l'accompagner dans son parcours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec aux fonds des Soins palliatifs HSFA B-8 GL : 43109 (1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4), 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org