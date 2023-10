GAGNON, Urgel



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 28 septembre 2023, à l'âge de 85 ans et 1 mois, est décédé monsieur Urgel Gagnon, époux de madame Thérèse Breton. Il était le fils de feu Adélard Gagnon et de feu Armoza Asselin. Il demeurait à Saint-Anselme, Bellechasse. La famille recevra les condoléances aucomplexe funérairede 13h30 à 15h30 suivi d'uneLes cendres de monsieur Gagnon seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil son épouse madame Thérèse Bretons, ses 2 fils: Alain et Steve ainsi que sa petite-fille Marie-Soleil. Il était le frère de: feu Eve (feu Rock Duclos) et Raymonde (Léopold Guay). De la famille Breton, il était le beau-frère de: Adrienne (feu Philippe Comeau), feu Emilienne (feu Clément Vermette), feu Lucien (Louisette Labonté), feu Adrien, feu Henri (Léonide Raby), feu Lucienne (feu Georges Roy), Juliette, Emilien (Cécile Tanguay), Fernande (Raymond Labonté), Denise, feu Denis (Mariette Roy) et feu Clarisse. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à son médecin Dre Laurie Debruyn et au personnel du CHSLD de Ste Claire pour les bons soins prodigués à M. Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à le Rayon d'Espoir de la MRC Bellechasse, 80 boulevard Bégin, Sainte-Claire (Québec), G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :