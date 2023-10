Bas-Saint-Laurent: deux morts dans une collision sur l’A-20

Deux automobilistes ont perdu la vie après un violent face-à-face sur l’autoroute 20, à Sainte-Flavie, au Bas-Saint-Laurent, très tôt jeudi matin.

L’accident est survenu vers 3h à la hauteur du kilomètre 328, entre Mont-Joli et Sainte-Luce. Un premier véhicule qui circulait en direction est s’est retrouvé dans la voie inverse, où il a percuté le second.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), la thèse du dépassement dangereux serait à considérer.

« Les personnes au volant des deux véhicules étaient seules à bord. Leur décès a été constaté sur les lieux », indique Frédéric Deshaies, porte-parole du corps de police provincial.

L’une des deux victimes est un homme âgé de 43 ans. L’identification du second conducteur est toutefois plus compliquée, comme sa camionnette a pris feu après la collision.

Un patrouilleur en enquête-collision et deux enquêteurs se sont déplacés pour analyser les causes et circonstances du tragique événement.

L’autoroute 20 est fermée dans les deux directions entre Sainte-Flavie et Mont-Joli en matinée. Un détour est prévu par la route 132.