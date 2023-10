Bataille de l'autoroute 20: le Rouge et Or et les Carabins visent la victoire sans penser au différentiel de points de la saison

En plus de gagner, le Rouge et Or de l’Université Laval doit le faire par 18 points pour espérer accueillir la Coupe Dunsmore à la maison le 11 novembre. Dans quelle optique, les champions en titre de la Coupe Vanier abordent ce match retour face aux Carabins de l’Université de Montréal qui sera disputé samedi dans la métropole?

Lors du premier duel entre les deux équipes le 17 septembre au PEPS, les Carabins avaient profité de sept revirements en route vers un gain de 31-14. Le Rouge et Or doit donc gagner par 18 points et vaincre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke lors du dernier match du calendrier régulier pour jouer le match ultime du RSEQ à la maison.

«On s’est creusé un trou lors du premier match, a reconnu l’entraîneur-chef Glen Constantin. On doit marquer sur trois séries pour combler l’écart. On vise donc la victoire sans tenir compte de l’écart de points. L’important est de jouer du bon football et de jouer à notre niveau.»

Constantin n’a pas l’intention de lancer les dés en l’air en début de match. «On ne mettra pas le match en péril en partant en tentant des jeux trop risqués, a-t-il expliqué. On serait fou de tenter de longs jeux pour se retrouver dans des situations de deuxième et long qu’on ne serait pas en mesure de compléter. Ça placerait notre défensive en mauvaise position.»

Kevin Mital voit les choses du même angle. «C’est du domaine possible de gagner le match par 18 points, mais ce n’est pas nécessaire, a affirmé le demi inséré qui a repris le collier, dimanche dernier, face aux Stingers de Concordia, après avoir soigné une blessure à une cheville. S’il faut gagner la Coupe Dunsmore à Montréal, on va y aller.»

Son de cloche similaire

Dans le camp des Bleus, le message est le même. «Notre victoire par 17 points ne change absolument rien et le match de samedi va débuter avec un pointage de 0-0, a déclaré l’entraîneur-chef Marco Iadeluca. On veut gagner et on veut bien jouer. Le différentiel de points est quelque chose auquel on pense en fin de match.»

«Personne ne parle de l’écart de 17 points dans le vestiaire, de renchérir le secondeur étoile Nicky Farinaccio. Ça ne change pas notre approche. Tout ce qu’on pense, c’est d’aller chercher la victoire. Même si nos entraîneurs nous préviennent d’y aller un match à la fois, on pense tous à la saison parfaite. On veut tous connaître une saison parfaite.»

Malgré la victoire en début de saison, Iadeluca estime que ses protégés peuvent faire beaucoup mieux, notamment en offensive où ils ont inscrit un seul touché. «Je ne suis pas satisfait de notre première demie, a-t-il souligné. Laval avait un bon plan pour nous arrêter et on a apporté des ajustements en deuxième demie.»

L’offensive du Rouge et Or connaît des hauts et des bas depuis le début de la saison et tarde souvent à se mettre en marche. «On a bien bougé le ballon par moments lors du premier match, mais on a commis des erreurs coûteuses. On devra présenter une offensive plus équilibrée, amorcer le match en force et réduire les erreurs», a expliqué Constantin.»

Iadeluca se méfie néanmoins de l’offensive lavalloise. «Comme nous, Laval a connu des hauts et des bas en offensive, mais mise sur un receveur étlite en Kevin Mital à qui nous devons présenter des couvertures différentes, un très bon quart-arrière (Arnaud Desjardins) et un bon groupe de porteurs de ballon. Et leur ligne offensive n’a rien à envier à personne au Canada. Le départ de vétérans (Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau) demande une période d’ajustements.»