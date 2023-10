JOYAL, Paul-André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Paul-André Joyal, époux de dame Lise Gauvin, fils de feu Cécile Roy et de feu Henri Joyal. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; sa fille Andrée-Anne Joyal (Bobby Irving); ses petits-fils : Lewis (Roseline Létourneau), William (Audrey-Anne Audet) et Shawn, son arrière-petite-fille Ellie Irving; ses frères et soeurs : feu Adélard (feu Jeannine Fortin), feu Gabriel (feu Georgette Chouinard), feu Fabien, feu Bertrand (Jeannine Valois), feu Carmelle (Gilbert Nadeau), feu Laurette (Ghislain Côté), feu Jacques (Huguette Lapierre), Jeannine (feu Laurent Lessard) et Danielle (Michel Fournier); ses belles-soeurs : Céline Gauvin et Hélène Gauvin (Pierre Gendron) ; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué de l'unité des soins intensifs en cardiologie ainsi que des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur bienveillance et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org