BOIVIN, Sylvie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 octobre 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Sylvie Boivin, épouse de monsieur Patrice Deschênes, fille de feu dame Marie-Paule Boudreault et de feu monsieur Jean-Marie Boivin. Native de Chicoutimi, elle demeurait à Donnacona.La famille vous accueillera à laElle laisse dans le deuil, outre son époux Patrice; ses filles : Christina Deschênes (Guillaume Marchand-Bourgeois) et Jessica Deschênes (Jean-Philippe Perreault); ses petits-enfants : Maélie Bourgeois, Nolan Bourgeois, Felix Perreault et Tom Perreault; ses frères et sa soeur : Luc, Johanne (Daniel Coulombe) et Marc (Manon Morisette); ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Deschênes : Luc, Guylaine et Lola; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.