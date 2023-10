BRIÈRE, Guy



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 octobre 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Guy Brière, époux de madame Raymonde Potvin, fils de feu monsieur Wellie Brière et de feu madame Blanche Lafrance. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 30,L'inhumation des cendres se fera en privé à une date ultérieure. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Annie (François Lamarre) et Sylvain (Cynthia Tremblay-Lorrain); ses petits-enfants Roy : Francis (Alexandra Paquet), Camille (Julien Provencher) et Carolane (Pierre Rondeau). Il était l'arrière-grand-père de feu Eliott Roy, le frère de feu Monique (feu Gilbert Plamondon), de Paul-Henri (Jeanette Beckwith) et de Charles-Aimé, le beau-frère de Rolande (Georges-Émile Garneau), de feu Robert (Pierrette Guérin), de Rock (Monique Simoneau), de Rodrigue (feu Doris Potvin) et de Rogatien (Thérèse Desfossés), le parrain d'Andrée Garneau et de Lee-Ann Brière. Ses neveux et nièces et plusieurs parents et amis déplorent son départ. La famille tient à remercier la merveilleuse équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leurs attentions et leurs délicatesses manifestées autant auprès du défunt qu'à ses proches. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du Parkinson de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.