LAMPRON, Roger



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 19 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roger Lampron, époux de dame Monique Moisan. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera enle samedi 14 octobre 2023 de 12h à 14h.Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil sa soeur Pauline; ses belles-soeurs : Fernande Bourgeois, Andrée Tardif et Nicole Brochu; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Moisan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ceux et celles qu'il aimait : son père Henri, sa mère Annette, ses soeurs : Marthe, Françoise, Simonne, Madeleine, Lucille et Berthe; ainsi que ses frères : Camille, Laurent, Armand, Germain et Paul-Émile. Il a aussi été accueilli par ses beaux-parents et les autres défunts de sa belle-famille. La famille désire remercier le personnel de la résidence Notre-Dame de Lourdes pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, 418-682-6387, www.coeuretavc.ca.