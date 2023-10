CÔTÉ, Armand



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 septembre 2023, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédé monsieur Armand Côté, époux de feu madame Denyse Chevalier, fils de feu madame Yvonne Blais et de feu monsieur Victor Côté. Il demeurait à Québec.Monsieur Côté a œuvré pour la Sûreté du Québec pendant plusieurs années. Il laisse dans le deuil son épouse feu Denyse; ses enfants : feu Guylaine, Michel (Sylvie Riverin) et feu Marleine; sa petite-fille Sonia Lepage (Sylvain Otis) et ses arrière-petits-enfants : Sarah-Eve, Penelope, Oceann, Nathan; ses frères et sœurs : Yolande, Jacques, Micheline, feu Raymonde, feu Claude, feu Robert, feu Raymond et feu Ronald; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux, nièces Côté et Chevalier, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille remercie le personnel du E-5000 à l'Enfant-Jésus et la Dre Carrier en soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil. Des formulaires seront disponibles sur place. Site Web : https://www.operationenfantsoleil.ca/