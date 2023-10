Ça doit être tentant d’être un flic ripou!

En lisant des extraits du livre que Félix Séguin, Éric Thibault et Jean-Louis Fortin ont écrit sur le flic ripou Benoit Roberge, ex-enquêteur du SPVM qui est devenu taupe pour les Hell’s, je me suis fait une réflexion...

Ça doit parfois être tentant quand tu es flic de sauter la clôture et de passer de l’autre côté.

Ou tout simplement de te servir en catimini quand tu effectues une descente chez un narcotrafiquant.

«Tiens, une valise bourrée d’argent! Je vais prendre quelques liasses, de toute façon, personne ne va s’en rendre compte... Et le principal intéressé ne va pas se plaindre à la police!»

UN COMBAT PERDU D’AVANCE

J’ai vu trop de films? Peut-être...

Mais mettez-vous à la place d’un enquêteur.

Pendant des mois, tu enquêtes sur un trafiquant de drogues. Filature, témoins, photos, écoutes électroniques, tout le kit.

Et tout ça doit se faire dans le respect total des règles d’éthique, sinon, les accusations tomberont et le gars se retrouvera libre comme l’air.

C’est ça, être flic.

Tu dois respecter la loi à la lettre pour pincer un gars qui, lui, se fout de la loi. Et n’a de comptes à rendre à personne.

Alors que toi, chacun de tes gestes est analysé, examiné, jugé.

Et parfois filmé.

C’est comme te battre avec un gars qui a dix bras alors que toi, t’as un bras attaché dans le dos.

Ça doit être sacrément frustrant.

Tout ça, sans compter les questions existentielles que tu dois te poser.

Parce qu’entre vous et moi, quand ils font une filature au beau milieu de la nuit, ils doivent se poser de sacrées questions, les enquêteurs.

Comme: «À quoi je sers, exactement? Même si je finis par pincer le trafiquant que je surveille comme un fou depuis un an, ça ne va strictement rien changer. Un autre va prendre sa place. Et les toxicomanes vont continuer à acheter leur merde et à se doper.

«C’est comme essayer d’arrêter le courant du fleuve. C’est impossible. Il y a trop de demandes, et trop d’argent en jeu. Il va toujours y avoir des trafiquants de drogues. Si c’est pas Steve, ça va être Tony.

«C’est comme dans les vieux films de Sinbad, quand il se battait contre un dragon à trois têtes. Il en coupait une, et deux autres repoussaient.»

LE CÔTÉ OBSCUR DE LA FORCE

Vous connaissez le veux gag: «Une femme pauvre qui tirait le diable par la queue s’est demandé un jour: “Pourquoi seulement le diable?” Et elle devint très riche.»

Ça doit être comme ça, quand tu es flic.

Tu dois parfois te dire: «Pourquoi je me gèlerais les couilles dehors pour un salaire ordinaire quand je pourrais avoir un fun noir comme le gars que je surveille? Les partys, les filles, le fric?»

C’est la mode, depuis quelque temps, de cracher sur les policiers.

Moi, je leur lève mon chapeau.

Parce que c’est un métier débile.

Toute la journée, tu côtoies le mal, mais tu dois résister et continuer à faire le bien.

Même si tu sais qu’en bout de course, ça ne fera peut-être pas une grande différence...