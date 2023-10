BOUCHER, Laurette Robin



À l'aube de sestout doucement, le 29 septembre 2023, à l'hôpital de Baie-Saint-Paul est décédée Laurette Boucher Robin, fille de Rose-Anna Michaud et de Pierre Boucher, épouse de feu Gérard Robin. Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne Robin et son conjoint Claude Mercier, sa soeur Gemma Boucher, sa nièce qu'elle considérait comme sa fille Francine Boucher (Jean-René Poulin), les membres des familles Boucher, Robin, Bonneau, Leclerc et Mercier ainsi que de nombreux amis (es). Auparavant de Tourville, elle a ensuite vécu vingt-cinq ans à Baie-Saint Paul dont plusieurs années au Gîte au Clocheton et les deux dernières années à la résidence des Bâtisseurs. C'est sereinement, paisiblement et dans toute la grâce et la droiture qu'on lui connait qu'elle nous a quittés. Sa dignité, son amour de la famille et son grand dévouement aux autres lui survivront. Sa fille tient à remercier l'équipe de l'hôpital de Baie-Saint-Paul et celle de la résidence des Bâtisseurs pour la gentillesse, le réconfort et le respect qu'ils ont accordés à sa mère. Les membres de la famille, les parents et les amis se rencontreront dimanchedès 13 heures auSelon ses volontés,La direction des funérailles a été confiée à la