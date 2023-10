Cher dément avoir orchestré l’enlèvement de son fils Elijah

Cher dément avoir fait kidnapper son fils, Elijah Blue Allman, dans le but de l’éloigner des drogues.

Dans une interview accordée à People, la chanteuse de Believe a évoqué la récente rumeur selon laquelle elle aurait engagé quatre hommes pour enlever son fils dans une chambre d’hôtel à New York, où il tentait de se réconcilier avec sa femme Marieangela King, à l’occasion de leur anniversaire de mariage, en novembre 2022. Les accusations de cette dernière ont été révélées le mois dernier et proviennent d’une audience qui a eu lieu en décembre dans le cadre de leur divorce en cours.

Dans son entretien avec People, la star de 77 ans a démenti cette version des faits, la qualifiant de «fausse». Elle a ensuite évoqué sa relation avec son fils de 47 ans.

«Je ne souffre d’aucun problème qui n’affecte pas des millions de personnes aux États-Unis [...] Je suis une mère. C’est mon travail, d’une manière ou d’une autre, d’essayer d’aider mes enfants. Vous faites tout pour vos enfants. Chaque fois que vous pouvez les aider, vous le faites parce que c’est ça, être mère. Mais c’est de la joie, même quand il y a du chagrin, la plupart du temps, quand vous pensez à vos enfants, vous souriez et vous les aimez, et vous essayez d’être là pour eux.»

Dans son témoignage, Marieangela King a affirmé que sa belle-mère s’inquiétait de la santé d’Elijah Blue Allman. «Le 30 novembre 2022, le soir de notre anniversaire de mariage, quatre personnes sont venues dans notre chambre d’hôtel et ont fait sortir [Elijah] de notre chambre. L’un des quatre hommes qui l’ont emmené m’a dit que la mère [d’Elijah] les avait engagés», a-t-elle déclaré.

