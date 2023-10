JULIEN, Florence Faucher



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 14 septembre 2023, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée entourée de l'amour de ses filles, madame Florence Faucher, épouse de feu monsieur Yvon Julien, fille de feu madame Ezélia Jacques et de feu monsieur Narcisse Faucher. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h,et de là, au columbarium Roger Benoit & Fils Ltée. Madame Faucher laisse dans le deuil ses filles : Nathalie (Rémi Dumais) et Josée. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Robert (Louisette Julien), Gilberte (feu Gérard Pelletier) et feu Rolande (feu Claude Defoy); Normand Julien (Marie-Michelle Gaboury), Réjean (Réjeanne Noreau), Jean-Guy (Claudette Paquet), feu Marcel (Huguette Dion) et Jeannine (Jean-Jacques Dussault). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Marie-France Julien ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com