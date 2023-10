SULLIVAN, James



C'est avec un grand regret que nous vous annonçons le décès de James Sullivan à l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 septembre 2023, à l'âge de 79 ans. Il était le fils de feu madame Simone Racette et de feu monsieur Patrick Sullivan. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Patrick en privé à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa soeur Gail, son neveu Jean-Pierre Côté, son cousin Paul Vigneau, sa cousine Johanne Racette, sa petite-cousine Lise Racette ainsi que plusieurs autres cousins, cousines Sullivan et Racette et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa soeur Patricia-Ann qui l'a précédé.