COUTURE, Monique



Ses arrangements funéraires ont été confiés à la:Une messe en présence des cendres sera célébrée à une date ultérieure. L'inhumation se fera par la suite au Cimetière Saint-Charles, Québec. Elle est allée rejoindre tous ceux qui l'ont précédée, entre autres, PAPA Willy et MAMAN Elzire. Les souvenirs de la ferme de Ste-Hénédine, Dorchester, les cueillettes de fruits, le temps des foins, les petits chats et les fêtes à l'érablière familiale auront alimenté toute sa vie! Elle laisse dans le deuil ses cousins Nicole Morin et Gaston Brochu. Elle vivra dans le coeur de tous ses ANGES soignants du 5e Jeffery-Hale, le personnel de l'entretien, de l'alimentation et autres professionnels de la santé. Vous avez permis à Monique de vivre DIGNEMENT! Elle était consciente des soins exceptionnels qu'elle recevait, elle vous aimait et elle se sentait aimée par chacune et chacun de vous. MERCI Dre France-Valérie Roy, Dominique (joaillière), Huguette (pingouin), Sylvain (voyageur), Julie, Cynthia, Cécile, Geneviève, Bellawouel, Marie-Hélène, Jennyfer, Nadine, Sandra, Nakisa, Serge, Anastasia, Chantale, enfin, que chaque personne qui a croisé sa route trouve en ces mots l'expression de notre sincère reconnaissance. Monique emporte avec elle la richesse de votre amour et tous vos câlins reçus jusqu'à son dernier souffle … MERCI pour votre attitude bienveillante et votre soutien envers nous. Que DIEU vous bénisse infiniment. Vos marques de sympathie à la mémoire de MONIQUE COUTURE peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery-Hale/Saint Brigid's, 2000-1270 chemin Ste-Foy, Québec (QC) G1S 2M4.