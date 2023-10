ANCTIL, Guy



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le vendredi 29 septembre 2023, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédé monsieur Guy Anctil, époux de feu Louisette Poulin et fils de feu Gérard Anctil et de feu Thérèse Malenfant. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de La Pocatière.Monsieur Anctil a été directeur adjoint de la Caisse populaire Desjardins de L'Assomption. Il était un homme qui s'impliquait beaucoup dans la société notamment en faisant du bénévolat à l'hôpital de Saint-Georges, au Centre d'hébergement Richard Busque et au Bercail. Il se gardait actif en étant aussi membre des Chevaliers de Colomb.Monsieur Guy Anctil sera exposé à la :le vendredi 13 octobre en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Guy (Nathalie Fradette), Sonia (Normand Roy) et Éric (Sonia Morin); ses 8 petits-enfants : Alexandra (Thomas Simard), Brandon et Émilie Anctil, Claudia (Xavier Lemieux), Stéphanie et Laurie Roy, Félicia (Cédrick Campeau) et Elsa Anctil ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants : Noémie et Éliane Simard, Maëva et Rose Lemieux, Sophia Roy et Edouard Bilodeau. Il était le frère de : feu Réjean (Gisèle Soucy), Louis-Marie (Christianne Gauvin), Ghislain, Rénald (Pierrette Deschènes), Yvon (Suzanne Chamberland). Il était le beau-frère de : feu Père Paul-Émile Poulin, s.v.p., feu Raoul Poulin (Carmelle Veilleux), feu Marguerite Poulin (feu Jean-Claude Morin), feu Ange-Aimée Poulin (feu Serge-Paul Morin), feu Rose-Hélène Poulin (Lucien Tardif), feu Père Armand Poulin, p.b. Missionnaire d'Afrique et feu Fernand Poulin. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel de l'hôpital de Saint-Georges et tout spécialement le Dr Anthony Grenier pour son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 pour l'hôpital de Saint-Georges.