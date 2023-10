BOUCHER, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 septembre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Thérèse Boucher, fille de feu Éva Roberge et de feu Lauréat Boucher. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Gilles (feu Colette Roberge), feu Gaston (Doris Beaulieu), feu Laurette (feu Fernand Martel), feu Lucien (Pierrette Théberge), feu Louisette (feu Jean-Paul Lacroix) et Francine (Yvon Leviné) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.