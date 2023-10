GIROUX, Jacqueline



À Québec, le 22 septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jacqueline Giroux, épouse de feu M. Paul-Arthur Grenier. Elle demeurait à Québec, (arr. Beauport).et sera suivi l'inhumation au cimetière Saint-Louis de Courville. Madame Jacqueline Giroux laisse dans le deuil ses enfants: France (Alain), Chantal (Denis), Sylvain et Martin; ses petits-enfants: Jonathan, Alexandre, Jessica, Francis, Mélissa et Nicolas ainsi que leurs conjoints(es); ses arrière-petits-enfants: Aiden et Sheldon. Elle était également la mère de feu Sonia et l'arrière-grand-maman de feu Ryan. Elle a été confiée à la maison funéraire